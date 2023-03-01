Spiegel: В ЕС подготовили план увеличения производства боеприпасов

Spiegel: В ЕС подготовили план увеличения производства боеприпасов
Фото: Рixabay

Еврокомиссия хочет представить странам-членам план, который не только обеспечит поставки боеприпасов Украине в рамках обороны от российского вторжения, но и пополнит запасы в странах ЕС, сообщает Деловая столица.

Проект документа находится в распоряжении Spiegel.

План состоит из трех компонентов.

Первый компонент предусматривает немедленное увеличение поставок боеприпасов, в частности 155-мм артиллерийских снарядов, в Украину. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель вскоре предложит дополнительный пакет поддержки на сумму 1 миллиард евро для поставки боеприпасов, прежде всего 155-мм снарядов.

Второй компонент предусматривает совместную закупку 155-мм боеприпасов Европейским оборонным агентством EDA с целью восполнения пробелов в запасах стран ЕС и обеспечения поставок Украине в долгосрочной перспективе.

Третий компонент призван обеспечить долгосрочное увеличение европейских мощностей по производству боеприпасов с учетом изменения ситуации с безопасностью.

Чрезвычайная помощь в рамках первого компонента будет предоставляться по уже устоявшейся схеме: страны ЕС поставляют Украине боеприпасы, а взамен получают деньги из Европейского фонда мира (ЕФМ). Его финансовое покрытие уже трижды увеличивалось на 500 млн евро, а в декабре было принято решение увеличить его до 2 млрд евро.

Второй компонент плана содержит четкий месседж: время, когда мир в Европе считался гарантированным, прошло. Ситуация в корне изменилась с нападением России на Украину, и страны ЕС должны это учитывать — путем приобретения большего количества боеприпасов в долгосрочной перспективе.

Это должно произойти с помощью проекта EDA. Страны-члены ЕС и Украина должны свести воедино свои потребности, чтобы "разместить массовый заказ и дать промышленности четкий сигнал о спросе", говорится в документе. По мнению Еврокомиссии, только если промышленность будет уверена, что такой спрос существует, она будет готова увеличить свои производственные мощности в долгосрочной перспективе.

Комиссия также надеется, что совместный заказ приведет к значительно более низким ценам, чем раньше. 25 из 27 стран ЕС и Норвегия уже выразили заинтересованность в участии в проекте, который продлится семь лет.

Третий компонент должен решить основную проблему: "быстрое уменьшение" запасов боеприпасов в странах ЕС и недостаточные мощности для их производства, которые теперь должны быть "быстро увеличены".

Еврокомиссия видит себя больше в роли посредника и организатора, например, выявляя пробелы в производственных мощностях и помогая с закупками. Реальная ответственность за производство возложена на промышленность и правительства стран ЕС.

Ожидается, что министры обороны стран ЕС обсудят предложения на неформальной встрече в Стокгольме в начале следующей недели. Решения могут быть приняты уже на следующем саммите глав государств и правительств в конце марта.

Напомним, министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал ЕС сосредоточиться на скорейшем приобретении боеприпасов для Украины для запуска промышленного производства, вместо того, чтобы отправлять имеющиеся запасы.

Новости

Популярные темы форума

analytics