МВД: На сегодняшний день почти треть территории Украины заминирована
По состоянию на сегодняшний день 30% территории Украины, включая временно оккупированную, заминировано, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью для национального телемарафона.
"На сегодняшний день мы говорим о минировании 30% территории Украины. Я имею в виду деоккупированные территории и временно оккупированные на сегодня территории", — сказал он.
"Могу сказать по опыту: чем дольше противник находился на наших территориях, тем сложнее разминировать ту или иную территорию… тем больше таких мин с секретом, можно сказать, было оставлено. Тем более взрывчатки с таким подвохом, злым дьявольским подвохом были заложены", – добавил министр.
Клименко добавил, что во время деоккупации взрывотехники заходят на освобожденные территории в числе первых.
Как сообщалось, Украина стала самой заминированной страной в мире. Масштабы минирования больше, чем в Сирии и Афганистане. В январе, по оценке экспертов организации Mines Advisory Group, более 40% территории страны загрязнено минами и снарядами.