Генштаб: Россияне нанесли 16 авиаударов, существует ракетная угроза

Российские войска нанесли 16 авиаударов по Украине за последние сутки. На всей территории страны существует значительная ракетная угроза, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 1 марта.

Россия основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В течение суток противник нанес 3 ракетных удара по гражданским объектам в Харьковской области. Есть раненые среди мирного населения. Также оккупанты совершили 16 авиационных ударов, в том числе задействовали 2 БпЛА "Шахед-136". Ударные дроны сбиты нашими защитниками. Враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ракетных ударов значительна по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Наступательных группировок врага не обнаружено. В течение суток оккупанты обстреляли н.п. Елино и Барановка Черниговской области; Рожковичи, Стариково, Горки, Атинское, Стукаловка, Будки, Волфино, Турья, Грабовское Сумской области и Красное, Глубокое, Веселое, Вильча, Волчанск, Караичное, Варваровка, Колодезное, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области. Применил БпЛА с боевой нагрузкой недалеко от Бударок Харьковской области. В приграничных районах Белгородской области, в н.п. Горьковский, Новостроевка Вторая, противник осуществляет инженерное оборудование местности, устанавливает противотанковые заграждения.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах н. п. Белогоровка Луганской области и Федоровка Донецкой области, однако успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы районов н.п. Лиман Первый, Петропавловка, Кучеровка, Песчаное Харьковской области; Стельмаховка, Червонопоповка и Невское в Луганской области и Терны и Котляровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не перестает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах н.п. Бахмут, Хромово и Ивановское Донецкой области. Вражеских обстрелов подверглись Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении н.п. Каменка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области. Обстрелял районы н.п. Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Победа, Угледар, Нескучное Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях враг ведет оборону, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 районов населенных пунктов. Среди них – Ильинка, Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйпольское, Каменское Запорожской области, а также Веселое, Берислав, Антоновка, Берегово, Огромное Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения противника, 2 склада боеприпасов и 2 комплекса радиоэлектронной борьбы противника.