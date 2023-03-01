ЦОС: В Украине новый штамм коронавируса обнаружили уже в шести областях

Центр общественного здоровья обнаружил новый штамм коронавируса, известного как "Кракен", в шести областях Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет ЦОС.

По данным ведомства, ранее новый штамм коронавируса обнаружен в Сумской, Закарпатской, Тернопольской и Одесской областях. А результаты последних исследований подтвердили заболевание у жителей Львовской и Черкасской областей.

"Референс-лаборатория по диагностике ВИЧ/СПИДа, вирусных и особо опасных патогенов ЦОС по результатам секвенирования на этой неделе подтвердила у пациентов мутацию варианта Omicron XBB.1.5 коронавируса SARS-CoV-2 еще в двух областях: Львовской и Черкасской" , - говорится в сообщении.

В ЦОС подчеркнули, что хотя новый штамм и переносится легче, он быстрее распространяется.

Напомним, что в конце января в Украине был зафиксирован первый случай заражения новым видом коронавируса "Кракен" (XBB.1.5). Инфекцию обнаружили у жителя Сумской области.

Ранее Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что медики не фиксируют на территории Украины новые штаммы COVID.