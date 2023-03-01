Данилов: В Украине начали подготовку к следующему отопительному сезону

Президент Владимир Зеленский поручил украинскому правительству начать подготовку к отопительному сезону 2023 - 2024 годов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова в Twitter.

По его словам, поручение о подготовке к началу отопительного сезона было дано президентом Владимиром Зеленским.

"Президент дал поручение по мерам по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов" , - написал Данилов.

Напомним, в марте 2023 года годовые тарифы на газ предлагают девять поставщиков. Цены колеблются от 7,70 до 10 гривен за кубометр.