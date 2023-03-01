Данилов: В Украине начали подготовку к следующему отопительному сезону
Президент Владимир Зеленский поручил украинскому правительству начать подготовку к отопительному сезону 2023 - 2024 годов, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова в Twitter.
По его словам, поручение о подготовке к началу отопительного сезона было дано президентом Владимиром Зеленским.
"Президент дал поручение по мерам по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов", - написал Данилов.
Напомним, в марте 2023 года годовые тарифы на газ предлагают девять поставщиков. Цены колеблются от 7,70 до 10 гривен за кубометр.