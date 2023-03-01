Наев: Украинская противовоздушная оборона сбивает 80% российских ракет

Украинская противовоздушная оборона сбивает 80% российских ракет, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

"В настоящее время процент сбития ракет очень изменился и равен 80-ти. И даже больше в отдельных случаях. Наши специалисты противовоздушной обороны стали более профессиональными и компетентными".

Он добавил, что враг меняет свою тактику и способы применения средств воздушного нападения. Поэтому ВСУ анализируют каждую атаку врага и принимают соответствующие решения, чтобы устойчивость противовоздушной обороны была на самом высоком уровне.