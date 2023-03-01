Премьер Молдовы оценил возможность военного вторжения России

Ситуация в Молдове находится под контролем властей, а у России не хватит ресурсов на вторжение в эту страну, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан в эфире румынского телевидения со ссылкой на NewsMaker.

По словам Речана, Россия не может напасть на Молдову, потому что страна слишком далеко, а между Молдовой и Россией находится Украина.

"У России не хватит ресурсов для эскалации. Ясно также, что Россия не может вторгнуться в Молдову военным путем. С другой стороны, у Молдовы достаточно потенциала, чтобы справиться с возможной эскалацией в Приднестровье. А приднестровский регион, как и мы, стремится к миру и стабильности. Россия ведет гибридную войну — много пропаганды, дезинформации, продвижение определенных провоенных нарративов. Но я уверен, что им не добиться успеха. Все эти волны — скорее информационная война, чем реальное состояние дел" , — отметил Речан.

Также премьер заверил, что система противовоздушной обороны Украины защищает и Молдову.

Напомним, президент Владимир Зеленский убежден, что Россия будет продолжать делать "вбросы" в отношении непризнанного Приднестровья, и не исключает, что диктатор Владимир Путин может напасть на другую европейскую страну.

По словам начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, российский десант не сможет высадиться в подконтрольном РФ Приднестровье, поскольку страны НАТО и Украина не позволят это сделать.

Депутат парламента от президентской партии "Действие и Солидарность" Оазу Нантой заявил, что Украина имеет право рассматривать удар по сепаратистской группировке Приднестровья, но не будет делать этого из-за "конструктивного диалога" между Киевом и Кишиневом.