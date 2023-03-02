Словакия готова передать Украине большинство своих МиГ-29

Словакия готова передать Украине 10 из 11 своих истребителей МиГ-29 советского производства, еще один зарезервирован для словацкого авиационного музея, который находится на этапе формирования экспозиции.﻿ Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Мы больше никогда не будем использовать МиГи. В них нет для нас реальной ценности. Если мы отдадим их Украине, они помогут спасти чью-то жизнь" , - заявил министр обороны Словакии.

Если Словакия передаст украинским военным истребители, она станет первым членом НАТО, который поставил Украине боевые самолеты.

Словацкая армия прекратила эксплуатацию советских истребителей летом 2022 года из-за нехватки запчастей и специалистов по техническому обслуживанию. Окончательное решение о передаче самолетов ожидается в течение нескольких дней, или недель.

Ранее сообщалось, что правительство Словакии готово обсудить с представителями Украины детали передачи своих истребителей МиГ-29.