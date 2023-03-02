ISW: РФ может использовать ЗАЭС для сдерживания контрнаступления Украины

Россия, возможно, пытается еще больше ограничить присутствие Международного агентства по атомной энергии на Запорожской атомной электростанции, чтобы заставить де-факто признать свое право собственности на станцию. Также, вероятно, оккупанты могут использовать растущие угрозы вокруг ЗАЭС для сдерживания будущего наступления украинской армии. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

В ISW напомнили хронологию последних событий, связанных с проблемами присутствия миссии МАГАТЭ на ЗАЭС:

МАГАТЭ объявило 10 февраля, что отложило запланированную ротацию персонала своей миссии на ЗАЭС из соображений безопасности.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил 9 февраля, что ситуация остается нестабильной, а 28 февраля – что вблизи ЗАЭС произошло 20 детонаций, из-за чего ненадолго была отключена резервная линия электропередач на ЗАЭС.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила 22 февраля, что Департамент ООН по вопросам охраны и безопасности отложил ротацию персонала МАГАТЭ на неопределенный срок без надлежащих на то причин, утверждая, что Россия обязуется обеспечить безопасный проезд персонала МАГАТЭ на ЗАЭС.

Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов заявил 1 марта, что западные спецслужбы сорвали плановую ротацию миссии МАГАТЭ, чтобы обвинить Россию в создании препятствий для МАГАТЭ.

"Российские и оккупационные власти, вероятно, намерены использовать персонал МАГАТЭ, который, возможно, оказался в ловушке, или уменьшенное присутствие МАГАТЭ на станции, чтобы заставить международное сообщество признать российское право собственности на станцию.