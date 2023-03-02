Погода в Украине на 2 марта: Облачно, местами до 10° тепла

Сегодня, 2 марта, в большинстве областей Украины ожидается потепление, на юге страны столбики термометров достигнут 10° тепла. Температура в Киеве около 2-4° тепла﻿. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра, сообщает Деловая столица.

Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах до 10° мороза; днем 1-6° тепла, в южной части и на Закарпатье 5-10° тепла", — пишут синоптики.

В Киевской области без осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура по области ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла; по Киеву ночью 2-4° мороза, днем 3-5° тепла.