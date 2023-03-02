Лукашенко поехал в Пекин за защитой от России - ISW

Визит самопровозглашенного президента Александра Лукашенка в Китай является попыткой заручится поддержкой Пекина, чтобы предотвратить поглощение Беларуси Российской Федерацией в будущем﻿. Об этом говорится в сводке Института изучений войны, сообщает Деловая столица.

По данным аналитиков, Лукашенко и Си подписали пакет из 16 документов, которые могут способствовать обходу санкций против России путем направления китайской помощи в РФ через Беларусь.

Лукашенко заявил китайскому лидеру, что заинтересован в углублении сотрудничества с Китаем в области технологий, развития предприятий, модернизации предприятий Беларуси и торговле.

Китай может тайно перебрасывать в Россию военную технику или товары двойного назначения через Беларусь.

Инициативу Лукашенко аналитики связывают с поддержкой усилий по развитию влияния КНР в Беларуси, чтобы "застраховаться от попыток России обеспечивать полный экономический контроль над Беларусью".

Белорусский диктатор уже выражал поддержку расширению экономического присутствия Китая в Беларуси в феврале 2021 года, когда активизировал свои усилия по отсрочке поглощения Беларуси Россией через Союзное государство.