Эксперт назвал причину удешевления горючего на украинских АЗС

Один из экспертов топливного рынка считает, что в Украину может попадать российское топливо. В результате цены ресурса уменьшаются, ведь конкурировать с такими поставщиками не просто, сообщает 24 Канал.

В феврале 2023 года более 100 тыс. т импортируемого в Украину дизельного топлива может иметь российское происхождение. Такое мнение на своей странице в соцсети высказал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Он отмечает, что с начала года бензин и дизтопливо на украинских АЗС потеряли 4-5 грн. на литре, или 8-10%. Но чемпионом является сжиженный газ, подешевевший тоже на 5 грн, но это составляет 20%.

"Это удешевление автогаза происходит преимущественно благодаря увеличению доли… российского ресурса. Он идет не напрямую, на нем не написано, что он, но это так. Импортируется под видом «польских», «литовских» и «латвийских» миксов, иногда даже с благородными евросертификатами" , – решил эксперт.

При этом он считает, что если автогаз начал поставляться по такой схеме с осени прошлого года, то дождались и дизеля. Так, на прошлой неделе для оформления поступил или албанский, или египетский груз.

"Думаю, скоро поступит марокканский, алжирский или тунисский… Эти страны – новые неожиданные экспортеры дизтоплива, в большинстве своем не имеющие своей нефтепереработки. А откуда тогда продукт? Из России. Именно эти страны начали принимать это горючее после европейского эмбарго на российские нефтепродукты, которое вступило в силу 5 февраля" , — рассуждает специалист.

Отдельная тема, по словам Куюна, – Турция, импортирующая и российскую нефть, и российские нефтепродукты.

"Трейдеры говорят, что сильно там не заморачиваются – на морских терминалах «перебивают» паспорта, и это горючее превращается в турецкое, то есть неподсанкционное… В феврале «турецкого» горючего было 50 тыс. т, или 10% общего импорта" , — отмечает Куюн.

Кроме того, еще было импортировано 50 тыс. т индийского дизтоплива. Оно тоже уходит из турецких портов.

"Но если в те порты поставляется также сотни тысяч тонн российского ресурса, как выяснить, что в конце концов приехало к нам? Как отследить, сколько того индийского топлива пришло и вышло из Турции? Есть мнение, что с индийскими сертификатами оттуда выходит в несколько раз больше, чем заходит. То есть происхождение 20% нашего февральского импорта с турецких берегов находится под большим подозрением" , — предполагает эксперт.

Такие поставки, по мнению эксперта, могут стать проблемой, поскольку создают нездоровую конкуренцию другим поставщикам и влияют на экономику в целом. Поэтому государственные структуры должны внедрить новые механизмы контроля за импортом и продажей нефтепродуктов.