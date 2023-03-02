Минобороны Британии: Погода может помочь ВСУ в боях за Бахмут
Минобороны Великобритании предусматривает ухудшение условий для передвижения по местности в районе Бахмута, что вероятно может дать преимущество украинским защитникам. Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны в четверг, сообщает Европейская правда.
В то время, как украинские войска продолжают оборонять Бахмут, говорится в сводке, повышение температуры приведет к болотистым условиям и бездорожью, что ограничивает передвижение по пересеченной местности.
Плохое передвижение по пересеченной местности, как правило, дает определенное военное преимущество обороняющимся силам, отмечает британское ведомство.
Дневная температура почвы в этом районе повысилась и сейчас значительно превышает температуру замерзания. Как и с середины февраля 2023 года, ночные заморозки и дневные оттепели остаются вероятными до следующей недели.
Однако прогнозируемое потепление весной приведет к дальнейшему снижению условий передвижения по местности.
"Почти наверняка, что в конце марта, после последней оттепели, передвижение по местности будет худшим. Это добавит дополнительных трудностей наземным операциям и усложнит передвижение тяжелой бронетехники по бездорожью, особенно по разрыхленной почве на Бахмутском направлении", - говорится в британском обзоре.