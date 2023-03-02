Минобороны Британии: Погода может помочь ВСУ в боях за Бахмут

Минобороны Великобритании предусматривает ухудшение условий для передвижения по местности в районе Бахмута, что вероятно может дать преимущество украинским защитникам.﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны в четверг, сообщает Европейская правда.

В то время, как украинские войска продолжают оборонять Бахмут, говорится в сводке, повышение температуры приведет к болотистым условиям и бездорожью, что ограничивает передвижение по пересеченной местности.

Плохое передвижение по пересеченной местности, как правило, дает определенное военное преимущество обороняющимся силам, отмечает британское ведомство.

Дневная температура почвы в этом районе повысилась и сейчас значительно превышает температуру замерзания. Как и с середины февраля 2023 года, ночные заморозки и дневные оттепели остаются вероятными до следующей недели.

Однако прогнозируемое потепление весной приведет к дальнейшему снижению условий передвижения по местности.