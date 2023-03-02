Генштаб: ВСУ уже уничтожили более 150 тысяч солдат РФ

По информации Генерального штаба﻿ ВСУ, украинские силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 715 оккупантов и 20 боевых бронированных машин врага, таким образом Россия в войне уже потеряла 150 605 военных и 6 658 ББМ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 150 605 (+715) человек ликвидировано,

танков – 3 397 (+2) ед,

боевых бронированных машин – 6 658 (+20) ед,

артиллерийских систем – 2 398 (+5) ед,

РСЗО – 480 (+1) ед,

средств ПВО – 247 (+0) ед,

самолетов – 300 (+0) ед,

вертолетов – 288 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 058 (+3) ед,

крылатых ракет – 873 (+0) ед,

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 264 (+7) ед,

специальной техники – 230 (+0) ед.

Данные уточняются.