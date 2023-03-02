В Брянской области заявили о "проникновении украинской ДГР" и боях

Россияне, вероятно, в очередной раз реализуют свой провокационный замысел. В Брянской области придумали якобы "перестрелку с украинской ДРГ", которая проникла на территорию региона, а также фантазируют о "масштабных боях" и "заложниках", пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"ДРГ, бои и заложники"

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, в Брянской области на территорию Климовского района якобы проникли украинские диверсанты из 50 человек, а дальше они якобы разделились по группам по двум направлениям - Любечаны и Сушаны.

Это направление, вероятно, россияне называют не случайно, ведь оба этих населенных пункта находятся у украинской границы.

Первоначально о так называемом "вторжении" на территорию Брянской области "диверсантов заявил" губернатор региона Александр Богомаз.

Он заявил, что из Украины на территорию села Любечан якобы "проникла украинская ДРГ", произвела обстрел автомобиля, в результате чего был ранен ребенок и мужчина.

На этом фантазии россиян не заканчиваются, утверждают, что так называемая "группа из 50 вооруженных людей с желтыми повязками" зашла на территорию поселка Сушаны и взяла людей в заложники.

Отметим, что фигурируют во всем этом "фейле" россиян два населенных пункта - Сушаны и Любечаны.

Россияне придумали, что в поселке Сушаны сейчас идут бои, даже "масштабные". Там вроде бы слышат взрывы. Между тем, как в Любечанах, по версии россиян, "диверсанты" держат в заложниках гражданских.

В количестве "заложников" там, как это принято в РФ, все запутано. Ибо одни источники опровергают вообще этот "момент", а другие путаются в количестве.