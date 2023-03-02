Ответственность за события на Брянщине взял на себя РДК
"Русский добровольческий корпус" заявил, что не "украинская ДРГ", а его воины зашли на территорию РФ 2 марта, чтобы показать, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом Путина, сообщает Украинская правда.
"Прямо сейчас на всех интернет-ресурсах вы можете увидеть новости об "украинских ДРГ", которые убили детей, взяли заложников, но, одновременно, спешно ушли и так далее.
Всё это ложь кремлевских пропагандистов.
Русский Добровольческий Корпус пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом", -заявили в РДК.
РДК - это сформированное в августе 2022 года подразделение российских добровольцев, воюющих за Украину.
Ситуацию прокомментировали также в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
По словам представителя ГУР Андрея Юсова, события в Брянской области РФ - это внутреннее противостояние между гражданами России.
"Так называемая Российская Федерация - это абсолютно нестабильное образование с колоссальным количеством внутренних конфликтов: межнациональных, социальных, политических. И действительно, имеют место, в частности, вот такие вещи, что говорит о противостоянии внутри самой Российской Федерации между гражданами самой РФ.
Это (заявления РДК –ред.) свидетельствует о том, что наверняка народ России начинает просыпаться против кровавой Путинской диктатуры.
Насколько известно, в частности из заявления РДК, что они воюют не против гражданского населения, а исключительно против режима Путина и тех, кто ему служит", - сообщил Юсов.