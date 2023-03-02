Путин из-за "украинской ДРГ" изменил свои планы

Президент РФ Владимир Путин в связи сообщениями о так называемой "украинской ДРГ" в Брянской области не поедет в Ставропольский край, где должен был провести мероприятие по открытию Года педагога.﻿﻿ Заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает Украинская правда.

"Президент Путин проведет открытие Года педагога и наставника и встретится с участниками пилотной образовательной программы школы наставника, но проведет это по понятным причинам в режиме видеоконференции" , - заявил Песков.

Ранее губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ заявил, что в регион якобы проникла "украинская ДРГ", схватила в заложники мирных жителей и обстреляла автомобиль.

Эту информацию подхватили российские СМИ, но они публикуют очень противоречивые данные. На этом фоне появились слухи, что Путин проведет экстренное заседание своего Совета безопасности, однако его пресс-служба это опровергла.

В то же время украинские пограничники сообщили, что ситуация на границе с Россией является контролируемой, а информация о какой-то "украинской ДРГ" на территории РФ является информационной провокацией агрессора.