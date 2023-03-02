В Европарламенте видят перспективу членства Украины в ЕС в 2029 году

Депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс считает, что Украина может получить полноправное членство в ЕС в 2029 году, сообщает Европейская правда.

"Конечно, для этого обе стороны должны работать: Украина должна делать реформы, а Евросоюз должен собрать политическую волю и вернуть амбиции построения новой европейской архитектуры, предусматривающей членство Украины, Молдовы, а может, и Грузии" , - сказал Кубилюс.

Он напомнил, что в резолюциях Европарламента указано, что переговоры с Украиной по ее вступлению в ЕС должны начаться в 2023 году.

"И мы хотим, чтобы они проходили так, как с Центральной Европой. У Литвы на переговоры с ЕС ушло три года, у Польши четыре года - это страна большая, соизмеримая с Украиной" , - сказал евродепутат.

Учитывая этот опыт, по его словам, в Европарламенте оценивают, что переговоры с Украиной могут подойти к концу к 2027 году, когда Литва будет председательствовать в Евросоюзе. Еще год-два потребуется на ратификацию договора во всех 27 членах ЕС.