Парламент Молдовы осудил российскую агрессию против Украины

Парламент Молдовы одобрил декларацию с осуждением российской агрессии против Украины, а соратники Додона демонстративно вышли из зала, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Newsmaker.

На заседании 2 марта парламентарии проголосовали за текст, внесенный партией Майи Санду PAS 24 февраля, в годовщину начала полномасштабной войны.

В тексте отмечается, что Россия с 2014 года осуществляет неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины, которая с 2022 года переросла в полномасштабную. В декларации отмечается, что действия России являются военными преступлениями и грубым нарушением принципов международного права. РФ призывают прекратить войну и вывести силы со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

Блок коммунистов и социалистов ПКРМ-ПСРМ 1 марта зарегистрировал свой проект декларации "о гарантиях сохранения мира в Молдове", а депутат-коммунист Владимир Воронин предлагал создать комиссию для наработки общего текста декларации. Спикер в ответ предложил коммунистам и социалистам "решиться называть вещи своими именами". После этого депутаты фракции демонстративно вышли из зала, голосовали только члены парламентского большинства.

Депутатов партии "Шор" не было на заседании. Напомним, по ее инициативе в начале недели состоялся многотысячный протест, участники которого заблокировали автостраду.