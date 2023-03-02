NYT: Украина отправляет в Бахмут подкрепление, но непонятно зачем

По данным New York Times, Украина отправляет подкрепление в город Бахмут, добавляя новые силы в кровавое горнило, уже перемоловшее большое количество военных с обеих сторон. В этом же направлении Россия постепенно усиливала свою хватку, сообщает Зеркало недели.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в среду сказала, что ее правительство начало отправлять новых бойцов в Бахмут, где продолжаются самые тяжелые бои. Впрочем, она не сказала, о каком именно количестве солдат идет речь.

«Важнее то, что Маляр в эфире украинского телевидения не сказала, какой будет их роль в битве, которая оставила от разбитого города Бахмут только название. Новые силы могут быть использованы для укрепления, чтобы попытаться удержать территорию, нанося максимальные потери России, потерявшей тысячи солдат в повторяющихся и бесплодных атаках против украинских позиций. Их могут использовать, чтобы связать российские силы, чтобы их не отправили на другие направления. Или же они могут обеспечить логистическую поддержку для украинского отступления из Бахмута, о чем давно ходят слухи» , – отмечает издание.

Версия объяснения об отступлении стала более убедительной на этой неделе, когда советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский допустил такой сценарий во время интервью CNN.