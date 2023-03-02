Маляр: Россияне активизировали информкампанию вокруг обороны Бахмута

Россияне разгоняют в информпространстве утверждения, направленные на деморализацию нашего общества и военных относительно оборони Бахмута в Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

"Сегодня наблюдается чрезмерная активизация российской информационной кампании, которая сопровождает штурм Бахмута. Враг запускает несколько нарративов, направленных на деморализацию нашего общества и военных".

По ее словам, в частности запускаются утверждения, "якобы Бахмут не имеет стратегического значения и его оборона это якобы политическое решение".

Маляр заявила, что это не соответствует действительности.

"Военные неоднократно объясняли значение и задачи обороны Бахмута. Решение по ведению боевых действий принимает высшее военное руководство" , - подчеркнула она.

Также заместитель министра обороны обратила внимание на то, что россияне пытаются дискредитировать военное командование восточного направления. В частности, выкладывают фейковые документы якобы из штаба на Востоке.

При этом, подчеркнула она, оккупанты "с целью внушения демонстрируют "силу" оккупантов и "слабость" защитников, раскрывая якобы известные им планы по Бахмуту обеих воюющих сторон".

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