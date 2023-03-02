ВАКС приговорил мэра Полтавы Мамая к 5 годам тюрьмы условно

Высший антикоррупционный суд в четверг, 2 марта, утвердила соглашение о признании вины городским головой Полтавы Александром Мамаем, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Суд признал Мамая виновным в организации растраты имущества и организации внесения заведомо неправдивых данных в официальные документы, из-за чего местный бюджет понес убытки на более чем 570 тыс. гривен (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 и ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

По версии следствия, мэр в сговоре с директором и бухгалтером коммунальной организации Институт развития города устроил на работу двух человек, которые фактически там не работали, а вели домашний быт у мэра и его близкого окружения. Чтобы платить им зарплату, коммунальная организация вносила недостоверные данные в табеля учета.

В САП отметили, что мэр возместил ущерб, признал вину и искренне раскаивается, поэтому суд приговорил его к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на год, и освободил от наказания с испытательным сроком в 1 год.

"По условиям соглашения мэр обязуется перечислить в Фонд United 24 на совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации Армия дронов 2 млн грн" , — заявили в прокуратуре.

Другие обвиняемые по делу — два исполнителя и два пособника в растрате средств — признали вину и тоже подписали соглашение с прокурором. Они получили 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год. Приговор можно обжаловать в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 дней.

29 декабря СБУ сообщила мэру Полтавы Александру Мамаю о подозрении в распространении данных о воинской части ВСУ. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Суд не стал его отстранять.

Сам Мамай говорит, что озвучил открытую информацию. При этом, по данным следствия, ее не публиковали в открытом доступе ни Генштаб ВСУ, ни Министерство обороны, ни другие уполномоченные органы. По мнению мэра, подозрение ему — «попытка установить диктатуру».

В декабре 2021 года Александра Мамая внесли в базу сайта Миротворец из-за его слов в эфире телеканала Наш. Он утверждал, что на востоке Украины «воюют две сверхдержавы США и Россия», а на оккупированных РФ украинских территориях на Донбассе якобы «брат идет на брата».