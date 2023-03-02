Резников провел встречу с послами Большой семерки и ЕС: про что говорили

Министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу с послами стран Большой семерки и Евросоюза, на которой обсуждались преобразования в Министерстве обороны, сообщает Деловая столица.

Об этом руководитель МО сообщил в Facebook.

"Встретился с послами G7 и ЕС. Говорили о ситуации на фронте и об изменениях в нашем Министерстве. О том, как преобразовываем Министерство обороны в Министерство контрнаступления. Представил новых заместителей: Александра Павлюка, Андрея Шевченко и Виталия Дейнегу. Строим министерство с эффективным управлением уже сейчас – на пути к Победе. Это нужно для успеха наших воинов сегодня и для надежного мира завтра" , – заявил Алексей Резников.

В ходе встречи обсуждались также вопросы вступления Украины в НАТО и поставок оружия, сообщил министр обороны.

Он отметил "важную и своевременную поддержку Свободного Мира" и поблагодарил посла Японии, которая в этом году председательствует в G7, Кунинори Мацуда за организацию встречи.

"G7 – это не о размерах. Это о способности брать больше ответственности" , — подчеркнул Алексей Резников.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников продемонстрировал фото и видео первых танков Leopard2A4, которые прибыли в Украину из Польши, и сообщил, что в ближайшее время их количество увеличится.