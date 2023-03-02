Зеленский назначил нового начальника Херсонской военной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Мрочко новым начальником Херсонской городской военной администрации, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит соответствующее распоряжение главы государства.

Другим распоряжением президент уволил с должности начальника Херсонской МВА Галину Луговую.

Ранее Роман Мрочко занимал должность заместителя военного прокурора Южного региона Украины.

Напомним, 24 января Зеленский своими указами отправил в отставку главу Киевской ОВА Алексея Кулебу, главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, главу Запорожской ОВА Александра Старуха, главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого и главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

7 февраля президент назначил новым главой Днепропетровской области Сергея Лысака, Запорожской области Юрия Малашко и Херсонской области - Александра Прокудина.