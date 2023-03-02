У Залужного ответили, сколько еще может длиться война с Россией
Война России против Украины может продлиться еще как минимум один год, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил главный советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров в интервью Der Spiegel.
"В феврале 2022 года я уже предсказывал, что конфликт продлится как минимум год, а может быть, и больше. Сейчас, по моим оценкам, он продлится еще как минимум год", - заявил он.
По его словам, чтобы война закончилась, Украина должна победить РФ на поле боя.
"Мы знаем, что, учитывая размеры России и ее ядерное оружие, невозможно нанести ей полное поражение в смысле безоговорочной капитуляции. Но поражение на поле боя возможно. Вопрос заключается в отвоевании территорий на Азовском море и Крымском полуострове", - добавил Назаров.
Он заявил, что отвоевать территории получится в рамках большого контрнаступления.
"Как наше большое наступление в Харькове, где мы разгромили много сил противника и освободили большую территорию. Или как наступление в Херсоне", - добавил генерал.
Напомним, ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украину с середины и до конца весны ждут решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.
При этом Буданов заявлял, что этот год может стать для Украины победным и украинцы смогут порадоваться хорошим новостям в середине или второй половине 2023 года.