В Бородянке эксгумировали тела трех жителей, погибших во время оккупации

В деоккупированной Бородянке на Киевщине эксгумировали тела еще троих погибших в результате военной агрессии россиян, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил начальник Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

"В марте 2022, во время враждебной оккупации, местный житель наткнулся на тела двух застреленных российскими солдатами людей и обгоревшие останки третьего. Мужчина похоронил погибших на местном кладбище. В настоящее время вернулся из-за границы и сообщил в полицию о захоронениях" , — написал он.

В комментарии Общественному Небитов заявил, что на телах были обнаружены повреждения, об этом свидетельствуют изменения на конечностях и голове.

Стражи порядка считают, что это пулевые поражения, но точный ответ скажут эксперты после проведения соответствующих экспертиз.

По данным Небитова, всего в Киевской области после деоккупации обнаружили 1 373 тела мирных жителей.

В то же время 197 погибших еще не идентифицированы. 278 человек считаются пропавшими без вести.