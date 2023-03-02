В ГУР объяснили, почему россияне взялись освобождать Брянскую область

По мнению представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, события в Брянской области РФ свидетельствуют о том, что россияне начинают бороться с режимом диктатора Владимира Путина. Юсов прогнозирует, что такие "восстания" могут случиться еще, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Юсов в эфире национального телемарафона.

"Правда, собственно, что полномасштабное вторжение рашистов и Путина повлекло углубление проблем внутри самой так называемой Российской Федерации.

Россия - это нестабильное образование, внутри которого есть огромное количество сложных нерешенных вопросов, противоречий, конфликтов - межрегиональных, межэтнических, религиозных, социальных, политических и других.

И то, что сегодня граждане Российской Федерации на определенной территории восстали для того, чтобы свергнуть режим Путина, это собственно закономерное развитие после вторжения в Украину".

По мнению Юсова, вся Россия - это искусственное образование, поэтому неудивительно, что подобные "восстания" случаются. Он прогнозирует, что это не первое и не последнее подобное беспорядки.

Представитель разведки считает, что события в Брянской области - это начало освобождения собственной страны и искупления преступлений РФ и Путина.

Он считает, что подобные события в конце концов станут причиной трансформации и демократизации России, уничтожения режима Путина и привлечением преступников к ответственности.

По словам представителя ГУР, сейчас россияне должны осознать, что война пришла не только в дом каждого украинца, но и каждого россиянина.

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