Шмыгаль анонсировал жалобу на Иран в Международный уголовный суд

Украина будет подавать жалобу на Иран в Международный уголовный суд в связи с предоставлением России беспилотных летательных аппаратов, которые используются против Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Al Arabiya.

"Мы озабочены пособничеством Ирана России в совершении этих военных преступлений и будем добиваться признания причастности Ирана к ним" , — сказал он.

По словам главы правительства, необходимо оказывать давление на иранские власти, чтоб они перестали поддерживать Кремль. Также необходимо предотвратить поставки в Россию иранских ракет.

Как сообщалось, директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс ранее заявил, что власти России предлагали руководству Ирана помощь в реализации ракетной программы в обмен на поставки вооружений.