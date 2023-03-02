Шмыгаль анонсировал жалобу на Иран в Международный уголовный суд
Украина будет подавать жалобу на Иран в Международный уголовный суд в связи с предоставлением России беспилотных летательных аппаратов, которые используются против Украины, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Al Arabiya.
"Мы озабочены пособничеством Ирана России в совершении этих военных преступлений и будем добиваться признания причастности Ирана к ним", — сказал он.
По словам главы правительства, необходимо оказывать давление на иранские власти, чтоб они перестали поддерживать Кремль. Также необходимо предотвратить поставки в Россию иранских ракет.
Как сообщалось, директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс ранее заявил, что власти России предлагали руководству Ирана помощь в реализации ракетной программы в обмен на поставки вооружений.