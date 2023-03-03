В Турции создали комиссию для расследования последствий землетрясений

В Турции создали специальную комиссию, которая займется расследованием последствий разрушительных землетрясений в разных регионах страны, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Соответствующее решение принял парламент Турции. На первоочередном этапе новосозданный орган начнет работу в городе Кахраманмараш на юго-востоке страны. Это решение было поддержано всеми депутатами единогласно.

Предполагается, что по результатам работы комиссии власти намерены определить, какие меры необходимо предпринять для повышения эффективности урбанизации городов.