Ситуация на фронте на утро 3 марта: информация Генштаба

За прошедшие сутки Силы обороны отразили более 85 атак противника на пяти направлениях﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

"На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях минувших суток наши воины отбили более 85 атак противника" , — отметили в штабе.

Оккупанты нанесли 31 авиационный и 3 ракетных удара, в том числе по гражданской инфраструктуре в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Есть раненые среди мирного населения, повреждены жилые многоэтажки и частные дома. Также зафиксировано 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения ракетных ударов значительна по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка — без существенных изменений. За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы Тимоновичей, Заречья, Гремяча, Хреновки Черниговской области, Бояро-Лежачев, Атинского, Искрисковщины, Кондратовки, Миропольского, Поповки Сумской области и районов 18 населенных пунктов Харьковской области. Среди них Краснео, Глубокое, Веселое, Волчанск, Огурцово, Стрелечья.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области, успеха не имел. Бил из артиллерии недалеко от 20 населенных пунктов, среди которых Двуречная, Лиман Первый, Петропавловка, Купянск Харьковской области, Макеевка и Кременная Луганской области и Раздолевка — Донецкой.

На Бахмутском – россияне не прекращают штурмовать Бахмут. За сутки ВСУ отразили атаки в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Григоровки, Богдановки и Бахмута Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском и противник продолжает безуспешно атаковать позиции Сил обороны. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах 18 населенных пунктов. Среди них — Бердичи, Авдеевка, Водяное, Веселое, Богоявленка, Большая Новоселка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях под огнем было более 45 населенных пунктов. В частности — Новоселка и Времовка Донецкой области, Железнодорожное, Гуляйполе, Каменское Запорожской области, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка и Херсон.

"Российские захватчики продолжают грабить население на временно захваченной территории Запорожской области. В частности, с начала февраля 2023 года российские наемники начали активно забирать автомобили у жителей, не получивших российские паспорта" , — говорят в Генштабе.

Представители так называемой "оккупационной власти" оказывают давление на местное население, чтобы присваивать землю. Большинство жителей Боевого Херсонской области отказалось передавать свои частные участки на баланс местной оккупационной администрации. По состоянию на 1 марта около 200 человек из этого села вывезли в неизвестном направлении для "фильтрационных мер", а в их дома заселяют российских наемников.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Также ВСУ сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и 7 дронов (1 — типа "Суперкам", 2 — "Орлан" и 4 — "Ланцет").

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 6 районов сосредоточения противника и склад его боеприпасов.