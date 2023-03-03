В Киеве устанавливают новую системы оповещения

Встолице Украины возобновили работы по установке усовершенствованной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Ее начали еще до полномасштабного вторжения войск РФ на территорию нашей страны, но потом проект заморозили, сообщает Автоцентр.

Сейчас монтаж продолжен. Первые громкоговорители установили на столбах у дорог в Деснянском районе. Сообщается, что на данный момент смонтировано и протестировано 15 точек оповещения. Через две недели к ним добавится еще 12. Всего в этом районе города будет 47 таких точек, а в Киеве в целом – около 630.

Данная система оповещения может работать около недели без энергоснабжения, даже при условии полного отключения всех операторов связи. Управление этой системой осуществляется автономно с использованием искусственного интеллекта. Аналогичные используются в США, Германии и Польше.