Оккупанты дважды за ночь обстреляли Днепропетровскую область
Российские военные из ствольной артиллерии сегодня ночью, 3 марта, несколько раз обстреляли Марганецкую громаду Днепропетровской области, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
"Дважды ночью враг обстрелял Никопольщину. Оккупанты ударили по Марганецкой громаде, выпустив с десяток снарядов. Обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении главы облсовета.
По его словам, в настоящее время территория района обстрела обследуются, уточняются последствия атак уточняются. Во всех других районах области было тихо.