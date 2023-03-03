Оккупанты дважды за ночь обстреляли Днепропетровскую область

Российские военные из ствольной артиллерии сегодня ночью, 3 марта, несколько раз обстреляли Марганецкую громаду Днепропетровской области, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Дважды ночью враг обстрелял Никопольщину. Оккупанты ударили по Марганецкой громаде, выпустив с десяток снарядов. Обошлось без пострадавших" , - говорится в сообщении главы облсовета.

По его словам, в настоящее время территория района обстрела обследуются, уточняются последствия атак уточняются. Во всех других районах области было тихо.