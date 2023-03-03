Для ИИ-бота в Bing можно выбрать креативный режим ответов

Компания Microsoft добавила в обновлённый поисковик Bing новую функцию, позволяющую менять режимы общения со встроенным в поисковую систему чат-ботом. Пользователи могут выбирать между креативным, сбалансированным и точным режимами, сообщает 3Dnews.

Креативный режим предполагает, что ответы чат-бота будут более «оригинальные и образные», тогда как в точном режиме алгоритм будет выдавать краткие ответы, подкреплённые фактами. Соответственно, сбалансированный режим представляет собой нечто среднее между упомянутыми ранее вариантами. По умолчанию чат-бот работает в сбалансированном режиме, стараясь соблюдать баланс между точностью и креативностью. Это нововведение в ближайшее время станет доступно всем пользователям чат-бота в Bing.

Ожидается, что новые режимы помогут сгладить ситуации, в которых чат-бот давал грубые или неточные ответы, о чём сообщалось ранее. Первоначально Microsoft попыталась решить эту проблему, запретив алгоритму отвечать на некоторые вопросы. Однако это привело к тому, что чат-бот стал менее отзывчивым и стал чаще отказываться отвечать на вопросы пользователей, включая те, на которые прежде давал ответы. Microsoft удалось устранить многие проблемы, связанные с неотзывчивостью алгоритма, с помощью обновления нейросети, которое было развёрнуто в начале этой недели.

Отметим, что на этой неделе Microsoft также добавила ярлык чат-бота из Bing на панель задач Windows 11, благодаря чему пользователи могут быстро начать взаимодействовать с ним. В настоящее время новая предварительная версия Bing, в которой есть доступ к продвинутому чат-боту, тестируется с привлечением более миллиона пользователей из 169 стран мира.