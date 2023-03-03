Китай расширит космическую станцию "Тяньгун"

Китайское инженерно-космическое управление планирует запустить новый модуль к недавно завершенной китайской космической станции, сообщает Хайтек.

Китайские власти запустили последний из трех основных модулей космической станции «Тяньгун» только в конце прошлого года. Тем не менее, инженеры уже планируют дальнейшее развитие станции. На выставке в Национальном музее Китая проектировщики представили проект нового модуля.

Сообщается, что новый многофункциональный модуль будет включать шесть стыковочных портов, что означает, что он может принимать больше космических кораблей. Вероятно, это развитие связано с планами страны привлекать космических туристов и развивать полеты на станцию «Тяньгун».

Пока неизвестно, когда и как будет запущен новый модуль. Но китайские власти уже сообщают о намерении отправлять на «Тяньгун» космонавтов и астронавтов из других стран, а также совместно организовывать и проводить космические эксперименты.

Космическая станция «Тяньгун» была собрана по частям из трех отдельных модулей, запущенных последовательно в течение года. Это единственная помимо МКС обитаемая станция на орбите Земли. Ранее «Хайтек» подробно рассказывал про «заселение» людьми околоземной орбиты.