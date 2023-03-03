Какие подержанные легковушки привозили из-за границы

Топ-15 самых популярных моделей, которые «пригоняли» из-за рубежа в феврале, сообщает 24 Канал.

Как и среди внутренних перепродаж, рейтинг «свежепригнанных» подержанных легковушек возглавил бренд Volkswagen. Таких автомобилей в феврале зарегистрировали 2,5 тыс., что составило 19,2% общего количества.

Второе место занял бренд Renault с долей 11% (1,5 тыс.), сообщает Институт исследований авторынка. На третьем месте разместилась Skoda (7,8% и 1 тыс. шт.). На 4 месте с долей 7,2% (1 тыс.) оказался Ford. Бренд Nissan занял пятое место (5,9%, 0,8 тыс. шт.).

Лидером «свежепригнанных» легковушек с пробегом остается Volkswagen Golf. В феврале таковых привезли 811 шт.

На втором месте разместилась Skoda Octavia (671 шт.), а на третьем – Volkswagen Passat (626 шт.).

Renault Megane (596 шт.) занял четвертое место, а закрывает первую пятерку Renault Scenic (439 шт.).