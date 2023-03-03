Разведка Британии: РФ не способна использовать новые военные разработки в Украине

Из-за технологических ограничений и западных санкций Россия, вероятно, не может использовать свои новые военные разработки в достаточных масштабах при ведении полномасштабной агрессии в Украине.﻿ Об этом говорится в обзоре разведки министерства обороны Великобритании, сообщает Европейская правда.

В обзоре упоминается, что несмотря на полномасштабную войну в Украине, российские оборонные компании продолжают демонстрировать свою продукцию на международных выставках вооружений. В частности, на одной из них был показан комплекс активной защиты (КАЗ) "Арена-E" для танков.

"В рекламных материалах указано, что он "побеждает угрозы, которые являются наиболее опасными для бронетехники... если вы цените свою броню и экипаж, вам нужен КАЗ "Арена-E" , - цитирует британская разведка.

Она одновременно отмечает, что никаких доказательств использования систем "Арена-Е" на российской технике в Украине, где она потеряла более 5000 бронемашин, нет.