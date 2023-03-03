ISW: Армия РФ переключилась на выдавливание ВСУ из города
Российские захватчики изменили тактику боевых действий вокруг Бахмута, направив усилия на выдавливание сил обороны из города, и временно отказавшись от попыток его окружить. Об єтом говорится в отчёте Института исследования войны (ISW), сообщает Украинская правда.
"Похоже, что российские войска временно уменьшили усилия по окружению Бахмута с юго-запада и северо-востока и, возможно, вместо этого сосредоточились на том, чтобы заставить украинские силы выйти из города, сконцентрировавшись на северо-восточном наступлении", - утверждают в ISW.
Сейчас россияне, вероятно, давят на силы обороны в Бахмуте, чтобы те отступили через трассу Т0504. Это, как предполагают аналитики, уменьшит усилия захватчиков по окружению города.
"Двойное окружение Бахмута, вероятно, потребует дополнительного привлечения живой силы и техники, и российские войска могут намереваться избежать дальнейших расходов, связанных с потенциальным окружением", - сообщается в отчете ISW.