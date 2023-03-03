ISW: Армия РФ переключилась на выдавливание ВСУ из города

Российские захватчики изменили тактику боевых действий вокруг Бахмута, направив усилия на выдавливание сил обороны из города, и временно отказавшись от попыток его окружить. Об єтом говорится в отчёте Института исследования войны﻿ (ISW), сообщает Украинская правда.

"Похоже, что российские войска временно уменьшили усилия по окружению Бахмута с юго-запада и северо-востока и, возможно, вместо этого сосредоточились на том, чтобы заставить украинские силы выйти из города, сконцентрировавшись на северо-восточном наступлении" , - утверждают в ISW.

Сейчас россияне, вероятно, давят на силы обороны в Бахмуте, чтобы те отступили через трассу Т0504. Это, как предполагают аналитики, уменьшит усилия захватчиков по окружению города.