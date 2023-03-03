В Беларуси нобелевского лауреата приговорили к 10 годам колонии
В Беларуси 3 марта суд Ленинского района Минска огласил приговор лауреату Нобелевской премии мира и правозащитнику "Вясны" Алесю Беляцкому. Об этом сообщил правозащитный центр "Вясна", сообщает Европейская правда.
Судья Марина Запасник объявила приговор по уголовному делу против основателя "Вясны" Беляцкого, его заместителя Валентина Стефановича, координатора кампании "Правозащитники за свободные выборы" и юриста Владимира Лабковича и правозащитника Дмитрия Соловьева (заочно).
Она признала их виновными в "финансировании протестов" в 2020 году и в "незаконном перемещении наличных денег организованной группой". Правозащитники своей вины не признали.
Беляцкий был приговорен к 10 годам колонии условий усиленного режима, Стефанович - 9 годам лишения свободы в условиях усиленного режима, Лабкович - 7 годам лишения свободы в условиях усиленного режима, Соловьев - 8 годам лишения свободы заочно.
Накануне вынесения приговора 21 международная правозащитная организация выступила с заявлением с требованием освободить правозащитников и снять с них все обвинения. За рубежом прошли акции солидарности с политзаключенными-правозащитниками.
Согласно версии обвинения, правозащитники, "действуя в составе организованной группы с 4 апреля 2016 года по 14 июля 2021 года, при условии использования на территории Беларуси для противоправной деятельности и финансирования "Вясна" и других организаций перечисляли деньги, полученные от различных структур и фондов, на банковские счета подконтрольной им иностранной организации. Затем с помощью других лиц, действуя по единому умыслу, обеспечили незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза денежных средств, находящихся на территории Литовской Республики в крупном размере на общую сумму... не менее 201 тысячи евро и 54 тысяч долларов США".
Согласно материалам дела, "они в указанном составе, а также с другими лицами, умышленно готовили граждан к участию в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также финансирование и материальное обеспечение таких действий под прикрытием правозащитной и благотворительной деятельности".
Беляцкий совместно с украинским "Центром гражданских свобод" и российской правозащитной организацией "Мемориал" стал лауреатом Нобелевской премии мира 2022 года.