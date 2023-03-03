В Беларуси нобелевского лауреата приговорили к 10 годам колонии

В Беларуси 3 марта суд Ленинского района Минска огласил приговор лауреату Нобелевской премии мира и правозащитнику "Вясны" Алесю Беляцкому.﻿ Об этом сообщил правозащитный центр "Вясна", сообщает Европейская правда.

Судья Марина Запасник объявила приговор по уголовному делу против основателя "Вясны" Беляцкого, его заместителя Валентина Стефановича, координатора кампании "Правозащитники за свободные выборы" и юриста Владимира Лабковича и правозащитника Дмитрия Соловьева (заочно).

Она признала их виновными в "финансировании протестов" в 2020 году и в "незаконном перемещении наличных денег организованной группой". Правозащитники своей вины не признали.

Беляцкий был приговорен к 10 годам колонии условий усиленного режима, Стефанович - 9 годам лишения свободы в условиях усиленного режима, Лабкович - 7 годам лишения свободы в условиях усиленного режима, Соловьев - 8 годам лишения свободы заочно.

Накануне вынесения приговора 21 международная правозащитная организация выступила с заявлением с требованием освободить правозащитников и снять с них все обвинения. За рубежом прошли акции солидарности с политзаключенными-правозащитниками.

Согласно версии обвинения, правозащитники, "действуя в составе организованной группы с 4 апреля 2016 года по 14 июля 2021 года, при условии использования на территории Беларуси для противоправной деятельности и финансирования "Вясна" и других организаций перечисляли деньги, полученные от различных структур и фондов, на банковские счета подконтрольной им иностранной организации. Затем с помощью других лиц, действуя по единому умыслу, обеспечили незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза денежных средств, находящихся на территории Литовской Республики в крупном размере на общую сумму... не менее 201 тысячи евро и 54 тысяч долларов США".

Согласно материалам дела, "они в указанном составе, а также с другими лицами, умышленно готовили граждан к участию в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также финансирование и материальное обеспечение таких действий под прикрытием правозащитной и благотворительной деятельности".

Беляцкий совместно с украинским "Центром гражданских свобод" и российской правозащитной организацией "Мемориал" стал лауреатом Нобелевской премии мира 2022 года.