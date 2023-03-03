Резников: У Украины будет два-три типа истребителей на вооружении
В Воздушных силах Вооруженных Сил Украины будет два-три типа западных самолетов, один тип будет основным. Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в интервью Bild, сообщает Деловая столица.
"Я уверен, что у нас будет два-три типа истребителей, будет одна основная птичка", – сказал министр обороны.
По словам Резникова, выбор основного самолета будет зависеть от того, какой тип наиболее подходит Украине.
"Это будет зависеть от того, какой из них лучше для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для обслуживания", – сказал Резников.