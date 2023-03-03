Резников: У Украины будет два-три типа истребителей на вооружении

В Воздушных силах Вооруженных Сил Украины будет два-три типа западных самолетов, один тип будет основным﻿. Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в интервью Bild, сообщает Деловая столица.

"Я уверен, что у нас будет два-три типа истребителей, будет одна основная птичка" , – сказал министр обороны.

По словам Резникова, выбор основного самолета будет зависеть от того, какой тип наиболее подходит Украине.