NYT: Военные США проводят тактические игры для обучения ВСУ

Американские военные совместно с украинскими провели тактические военные игры. Они смоделировали возможное течение боевых действий между ВСУ и российскими оккупантами весной текущего года. Об этом сообщает The New York Times, сообщает Зеркало недели.

На этой неделе командование армии США в Европе и Африке в своей штаб-квартире в Германии принимало украинскую военную делегацию. На встрече присутствовали высокопоставленные генералы американской армии, отвечающие за поддержку Украины.

На военных учениях прорабатывался ряд вариантов контрнаступления украинских сил обороны для освобождения временно захваченной территории от российских оккупантов. Обучение проводилось для отработки различных стратегий украинских действий – с учетом всех рисков и разных шагов.

Американский генерал Марк Милли также принял участие в учениях 2 марта. Впоследствии он описал "огромный стол с картами, значками и другими военными атрибутами, которые предназначены для обозначения обстановки на карте поля боя".