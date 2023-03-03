Советник Залужного допустил переговоры с РФ после деоккупации юга Украины
У Украины в этой войне нет пути назад. Советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров отметил, что мы больше не будем терять свои территории, а будем двигаться вперед. Он также подтвердил, что наступление российских оккупантов уже продолжается с середины января. Об этом говорится в его интервью изданию Spiegel, сообщает Зеркало недели.
Назаров добавляет, что несмотря на начало наступления, у противника ограничены способности. Как следствие, россияне могут атаковать только на узком участке фронта – в Бахмуте. Но и там у оккупантов нет даже тактического успеха.
При этом Назаров отметил, что переговоры Киева и Москвы возможны как минимум после деоккупации Запорожской и Херсонской областей.
"Это регионы, имеющие выход к Азовскому морю и граничащие с Крымом. Россия потеряет сухопутный коридор. Сам Крым тоже окажется под угрозой. Важен и север Луганской области. Контрнаступление там усложнит контроль над оккупированными территориями Донбасса. Война переместится в границы РФ. Россияне пытаются не допустить этого всеми силами", - отметил генерал.