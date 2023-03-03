Советник Залужного допустил переговоры с РФ после деоккупации юга Украины

У Украины в этой войне нет пути назад. Советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров отметил, что мы больше не будем терять свои территории, а будем двигаться вперед. Он также подтвердил, что наступление российских оккупантов уже продолжается с середины января. Об этом говорится в его интервью изданию Spiegel, сообщает Зеркало недели.

Назаров добавляет, что несмотря на начало наступления, у противника ограничены способности. Как следствие, россияне могут атаковать только на узком участке фронта – в Бахмуте. Но и там у оккупантов нет даже тактического успеха.

При этом Назаров отметил, что переговоры Киева и Москвы возможны как минимум после деоккупации Запорожской и Херсонской областей.