В небе Енакиево украинские зенитчики сбили российский истребитель Су-34

В небе над оккупированным Енакиево украинские зенитчики сбили российский истребитель Су-34, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят воздушные силы ВСУ; сообщение так называемого "главы администрации города" Романа Храменкова, которого цитируют медиа боевиков.

Храменков написал, что "над территорией Енакиево сбит самолет".

Украинские воздушные силы сообщили, что в районе Енакиево, около 13.30, зенитчиками Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток" уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

"Один из пилотов погиб, второй - готовится составить ему компанию".