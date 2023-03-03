Будет ли Украина в безопасности, если станет членом НАТО: ответ СНБО
Полноправное членство Украины в НАТО станет определенным залогом безопасности нашей страны, сообщает РБК-Украина.
Об этом в интервью рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Полноправное членство нашей страны в НАТО - это определенный залог нашей безопасности. Но, и я это подчеркиваю, полноправное членство. Сейчас кое-кто начинает продвигать тезисы о каком-то миксе, о каком-то мягком вхождении и тому подобное. В современном мире оно так не работает", - заявил он.
Данилов добавил, что залогом безопасности Украины в первую очередь - это украинцы, ВСУ и наличие современного вооружения.
"Полноправное вхождение в НАТО - это есть залог нашей безопасности. Но прежде всего залог нашей безопасности - это наш народ, наши Вооруженные силы и физическое наличие высококачественного современного оружия 21 века", - подчеркнул он.
Напомним, спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Украина надеется получить приглашение в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.
Кроме того, премьер Денис Шмыгаль добавил, что Украине "открытой двери" уже мало.