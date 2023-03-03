Резников: В Бахмуте РФ теряет 500 человек убитыми и ранеными ежедневно

Российская оккупационная армия несет большие потери в ожесточенных боях за Бахмут. РФ ежедневно теряет в этом районе 500 человек убитыми и ранеными, сообщает Новое время.

Об этом в интервью изданию Bild рассказал министр обороны Алексей Резников.

"Есть разница между украинцами и русскими, Русские используют тактику мясорубки, для них их солдаты — просто пушечное мясо. Для нас дорога жизнь отдельного солдата, поэтому мы стараемся сохранить его жизнь" , — сказал он.

28 февраля заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Удержание города, заверила она, является военным, а не политическим решением.

Ранее представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый говорил, что на Бахмутском направлении украинские военные героически держат оборону, обессиливая оккупационные войска РФ, чтобы позже подготовленные резервы с новой техникой могли отбросить вражеские силы.