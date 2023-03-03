Генерал Сырский посетил подразделения, которые ведут оборону Бахмута

Командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский 3 марта посетил подразделения, которые ведут оборону города Бахмут Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск.

"В Бахмуте командующий заслушал доклады командиров о состоянии дел в подчиненных подразделениях, ознакомился с проблемными вопросами по повышению обороноспособности наших подразделений на линии фронта".

Сообщается, что противник не оставляет надежды захватить Бахмут и продолжает накапливать силы, чтобы оккупировать город.

На захват города российские оккупанты бросили подготовленные подразделения ЧВК "Вагнер" и других регулярных частей армии РФ. Интенсивные бои идут в самом городе и вокруг него.

Командующий поддержал и поощрил ценными подарками защитников, которые в боях за Бахмут являются примером стойкости, мужества и героизма.

Что предшествовало: