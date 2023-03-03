Нефтегазовые доходы России за 2 месяца года сократились вдвое

Доходы России от экспорта нефти и газа в феврале составляли 521 миллиардов рублей по сравнению с 424 миллиардами рублей в январе – за 2 месяца они сократились на 947 млрд долл. или на 46,4%, сообщает Экономическая правда.

Об этом свидетельствуют данные Минфина РФ.

Налог на добычу полезных ископаемых с газа в феврале возрос до 121 миллиардов руб (86% гг). Это связано с поступлением разового налога от "Газпрома" в размере 50 млрд руб в месяц.

Базовые нефтегазовые доходы в РФ в этом году прогнозировались на уровне 8 трлн руб, однако из-за потерь они уже не будут выше 6 трлн руб.

Для компенсации этих потерь Минфин продает юани и золото из Фонда национального благосостояния, а Центробанк России производит эти операции, продавая на бирже юани.

В январе Минфин получил из ФНБ 54,5 млрд руб, в феврале – 160,2 млрд руб. В марте Минфин прогнозирует, что недоберет 132,1 млрд. нефтегазовых доходов.

С учетом перебора в феврале мартовские изъятия из Фонда национального благосостояния составят 119,8 млрд. Кроме этого, с 7 марта по 6 апреля центральный банк России будет продавать юани на 5,4 млрд рублей в день.

Напоминаем:

Доходы России от экспорта нефти и газа упали почти на 40% в январе, поскольку ограничение цен и западные санкции сократили поступление.