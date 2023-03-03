Зеленский рассказал, чего Украине не хватает для победы

Государства, помогающие Украине, могут абсолютно публично поддерживать поставки необходимых вооружений для ВСУ. В настоящее время страна нуждается в дополнительных артиллерийских установках и новых самолетах, сообщает Деловая столица.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

"Что можно сделать? Это публично говорить о том, чего нам не хватает и государства, которые нам помогают, могут абсолютно публично поддерживать поставки того или иного оружия. Больше никаких секретов нет, какое у нас оружие. Больше нет тайн, что там есть в России , всем понятно, что там не такая мощная армия, просто очень много людей, которых совершенно не жалко руководство" , — говорится в заявлении.

По словам президента, артиллерия, амуниция и снаряды в большом количестве являются приоритетом номер один для ВСУ. Это нужно, чтобы остановить РФ, не стрелять по территории России, а для того чтобы выбросить их с территории Украины.

"Дефицит с самолетами, (нужно, — "ДС") начать тренировочные миссии. Мы имеем поддержку со стороны Британии и Польши, сегодня говорили, где наши партнеры из Латвии и Литвы и Эстонии могут нам помочь в соответствующих тренировочных миссиях. Нам нужны самолеты. Просто не говорить, что-то там обещать, а просто учить наших ребят и передавать самолеты" , — сказал Зеленский.

Президент отметил начало работы танковой коалиции. По его словам, Украина получит танковую армию, украинские военные уже учатся и это все скоро будет, однако есть соответствующий дефицит. Зеленский добавил, что вот эти дыры, постоянные дефициты и нужно закрывать. Именно это поможет Украине, а главное, верить в победу так же сильно, как это делают ее граждане.

Как сообщалось, Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые позволят передавать автомобили, конфискованные у пьяных водителей, в собственность украинского правительства.