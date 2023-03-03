МИД: Молдова может присоединиться к санкциям ЕС против России

Молдова в ближайшее время пересмотрит перечень санкций Европейского Союза в отношении России, к которым может присоединиться, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, пишет Newsmaker.

"Было решено, что Молдова не будет сразу же присоединяться к определенным ограничительным мерам, включая санкции. Теперь же мы переоцениваем некоторые решения, принятые ранее, и в ближайшее время представим новые" , - сказал Попеску.

Министр отметил, что в ЕС действуют 38 санкционных режимов, которые используются в качестве правовой основы для разработки санкций, из которых Молдова присоединилась к 21.

"Любые меры такого рода требуют конкретных действий в наших учреждениях, финансовых учреждениях или учреждениях, которые отслеживают приток и отток средств из Молдовы. Пока что мы анализируем, как Молдова будет реагировать в определенных сферах. В том, что касается санкций, наша позиция абсолютно понятна. Наша степень присоединения к санкциям значительно возрастет" , - добавил он.

Напомним, в годовщину полномасштабной войны страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России. В десятый пакет санкций ЕС против РФ вошло 121 физическое и юридическое лицо.