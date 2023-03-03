Генштаб: Враг наступает на 5 направлениях, пытается окружить Бахмут

Российские войска в течение 3 марта нанесли 30 авиационных и 6 ракетных ударов, а также совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ.

В Генштабе указывают, что россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжал вести наступательные действия в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное Донецкой области, успеха не имел...

На Бахмутском направлении противник не оставляет попыток окружить город Бахмут. В течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Дубово-Васильевка и Бахмут Донецкой области...

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник безуспешно атаковал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Марьинка и Победа...

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, пытается улучшить тактическое положение для возобновления наступления.

Также в сводке Генштаб сообщает, что украинская авиация за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также защитники сбили вражеский самолет Су-34 и БпЛА типа "ZALA".