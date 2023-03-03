Евросоюз отправит первую партию из 5700 солнечных панелей в Украину

Европейский союз отправит первую партию из 5700 солнечных панелей в Украину, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Я пообещала работать с Украиной по возобновляемым источникам энергии, важным для ее энергетической безопасности" , - говорится в заявлении.

Президент Еврокомиссии заявила, что первая партия из 5700 солнечных панелей скоро будет отправлена в Украину.

Она поблагодарила еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон за работу с промышленностью по этому вопросу.

"Я уверена, что пожертвований будет больше" , - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, что Киев получил в качестве гуманитарной помощи две уникальные солнечные электростанции, которые будут установлены в медицинских учреждениях Святошинского района.