Евросоюз отправит первую партию из 5700 солнечных панелей в Украину
Европейский союз отправит первую партию из 5700 солнечных панелей в Украину, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Я пообещала работать с Украиной по возобновляемым источникам энергии, важным для ее энергетической безопасности", - говорится в заявлении.
Президент Еврокомиссии заявила, что первая партия из 5700 солнечных панелей скоро будет отправлена в Украину.
Она поблагодарила еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон за работу с промышленностью по этому вопросу.
"Я уверена, что пожертвований будет больше", - сказала Урсула фон дер Ляйен.
Напомним, что Киев получил в качестве гуманитарной помощи две уникальные солнечные электростанции, которые будут установлены в медицинских учреждениях Святошинского района.